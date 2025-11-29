Zaniolo trascina l'Udinese: friulani avanti 0-1 a Parma al 45', Corvi 'tradisce' i crociati

Il primo tempo di Parma-Udinese si chiude con gli ospiti in vantaggio, trascinati dal loro numero 10. Il gol che sta decidendo la sfida lo ha infatti realizzato Zaniolo, che sta confermando la sua rinascita in quel di Udine essendo arrivato a quota 5 realizzazioni stagionali (4 in campionato più 1 in Coppa Italia).

I due schieramenti

Moduli speculari da parte di Cuesta e Runjaic, dato che entrambi optano per il 3-5-2. Nel Parma il centrocampo è illuminato dalla regia di Bernabé, con ai lati Britschgi e Keita. In avanti due punte di peso, ovvero Cutrone e Pellegrino. Sul fronte opposto, Zaniolo gioca in apoggio a Davis. Zanoli e Zemura presidiano le corsie esterne, mentre nel cuore della mediana giostrano Piotrowski, Karlstrom e Atta.

Zaniolo fa volare i friulani

La prima frazione di gioco ci mette ben poco a colorarsi di bianconero: siamo al minuto 11', quando il 10 degli ospiti arpiona alla grande un pallone in area sfruttando un'uscita decisamente rivedibile di Corvi e, dopo aver aggirato il portiere del Parma, insacca a porta vuota. La reazione parmense non è poi così convinta, visto che si traduce solo in un tentativo di Keita al 28' che si spegne sul fondo. Va invece più vicina al secondo gol l'Udinese, nel finale con Solet. Poco male, perché comunque gli uomini di Runjaic vanno a riposo in vantaggio.

