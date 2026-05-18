Zazzaroni: "Conte probabile che lasci. Spalletti? Non sarebbe fallimento senza Champions"

La Juventus esce con le ossa rotte dalla sfida con gli eterni rivali della Fiorentina ed ora la prospettiva si fa dura. A 90 minuti dal termine in casa bianconera vedono complicarsi oltremodo la qualificazione in Champions League, visto che dovrebbero sperare in un passo falso del Milan, in casa contro il Cagliari o della Roma, che affronterà il Verona al Bentegodi.

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, dalle colonne del quotidiano fa notare come ora i buoni propositi saltano in aria di fronte a quello che sarà il risultato finale: "Nel calcio del profitto e delle necessità sopra ogni altra cosa vive e sopravvive chi porta a casa la pagnotta", scrive Zazzaroni. "Ora domandati come si sente lo juventino oggi. A una giornata dalla fine, per Spalletti è praticamente compromessa la qualificazione alla Champions", aggiunge.

Poi sul tecnico Luciano Spalletti, spiega: "Ieri Spalletti ha provato a ridimensionare la portata e gli effetti della sconfitta, si è in qualche modo appellato a una crescita culturale che non è nelle corde degli italiani: altri sono i drammi, sia chiaro, ma se dovesse effettivamente accontentarsi dell’Europa League la Juve si ritroverebbe con un mercato ridotto e una stagione nuovamente in salita. Quello di Luciano - lui è molto meglio di ciò che dice - non può, né deve essere considerato un fallimento perché non lo è: l’unico vero fallimento sta nel permettere alla sconfitta di avere la meglio su di noi".

Nel corso dell'editoriale Zazzaroni parla anche di Antonio Conte: "Parla in continuazione al passato: più che probabile che lasci con uno scudetto, un secondo posto e una supercoppa. Se così sarà, avrà fatto quello che gli fu chiesto: rialzare il livello del Napoli. Beato chi arriverà dopo di lui perché, come mi disse Allegri: «Quando raccogli una squadra da Antonio, prendi una squadra che sa come si vince»".