Zazzaroni: "Il Real ha chiesto garanzie su Hakimi prima che emergessero i problemi di Suning"

Presente negli studi di Tiki Taka, Ivan Zazzaroni ha parlato delle difficoltà dell'Inter e delle polemiche degli scorsi giorni sul caso Hakimi: "Il Real voleva garanzie perché quelle che aveva dato l'Inter non sono sufficienti. Ricordiamo che il 30 marzo è il limite dato dalla UEFA per le licenze: i club insolventi sono esclusi dalle Coppe. Il Real ha affrontato questo discorso prima che emergessero i problemi societari legati alla situazione in Cina. Dare una notizia non significa destabilizzare una determinata squadra, altrimenti verrei pagato da tutte le società. Sono cazzate di livello mondiale. La notizia è vera".