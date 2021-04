Zhang è a Milano, summit con la dirigenza: da capire se tutti vorranno restare all'Inter

vedi letture

Steven Zhang è a Milano, è arrivato da pochi minuti nella sede del club, e ha in agenda incontri anche con Antonio Conte e con la dirigenza dell'Inter. Già, perché pure Giusepe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin sono in scadenza nell'estate del 2022. Affinché le parti vadano avanti insieme, scrive oggi Il Corriere dello Sport, serve che venga rinnovata unità dintenti e che ci siano garanzie anche per il futuro. E allora, spiega il giornale, davanti a un'asticella che potrebbe non alzarsi, non è detto che tutti accettino di restare.