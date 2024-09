Zibi Boniek sull'esonero di Daniele De Rossi: "Non me lo sarei mai aspettato"

"Non me lo sarei mai aspettato". Così l'ex giallorosso Zibi Boniek, tramite il suo profilo 'X', ha commentato questa mattina la decisione della Roma di esonerare Daniele De Rossi dopo appena quattro giornate di campionato.

Non mi sarei mai aspettato…….. pic.twitter.com/opKCKbuqtC — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) September 18, 2024

La società giallorossa questa mattina ha annunciato l'esonero di De Rossi con questo comunicato: "L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra".

