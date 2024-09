De Rossi esonerato, Balzaretti: "Follia pura. Accade quando non è il direttore a scegliere"

Federico Balzaretti disapprova la scelta della Roma di esonerare Daniele De Rossi dopo quattro giornate. L'ex terzino giallorosso, lo scorso anno all'Udinese nelle vesti di Direttore Sportivo, in una chat pubblicata da 'Cronache di Spogliatoio' s'è così espresso sulla decisione della società capitolina di dare il benservito al suo tecnico: "Follia pura, ma che esonero è? Questo è il problema quando il DS non sceglie l'allenatore".

Questa mattina la Roma ha annunciato l'esonero di De Rossi con questo comunicato: "L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra".