Alessandria, occhi a Vercelli per la mediana: piace il nigeriano Awua

Alessandria che guarda anche in Serie C per la costruzione della squadra chiamata ad affrontare il campionato cadetto 46 anni dopo l'ultima volta. Per quanto riguarda il centrocampo, ad esempio, stando a La Stampa i Grigi avrebbero messo nel mirino Theophilus Awua nigeriano classe 1998 con un passato allo Spezia.