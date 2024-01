Ufficiale Ascoli, colpo a sorpresa per l'attacco: arriva il finlandese Streng dal SJK Seinajoki

Colpo a sorpresa per l’Ascoli in attacco. Il club marchigiano ha infatti depositato in Lega B, come si legge nell’apposita sezione dedicata al calciomercato sul sito, il contratto di Jeremiah Streng, centravanti classe 2001 proveniente dal SJK Seinajoki in Finlandia.

Il calciatore, che era tornato in patria dopo un’esperienza negli USA con la maglia del Forward Madison (31 presenze con sette reti) in USL League One, arriva a titolo temporaneo dopo aver messo a segno nove reti in 34 gare nella passata annata nel massimo campionato finlandese.