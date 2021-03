Ascoli, da Coverciano Sottil scioglie le riserve: convocati in 23. Out Avlonitis e Pucino

Dal ritiro di Coverciano, mister Andrea Sottil ha sciolto le riserve circa i convocati per il match di domani in casa dell'Entella, valido per la 27^ giornata del campionato di B.

Una sfida da non fallire, come ha dichiarato l'allenatore nella conferenza che aveva anticipato la partenza per la Toscana, e una sfida per la quale il tecnico non disporrà dello squalificato Saric, del già noto Charpentier, ma neppure di Avlonitis e Pucino: il primo è vittima di una gastroenterite, il secondo ha accusato un problema muscolare.

Di seguito i 23 convocati per Chiavari:

PORTIERI: Leali, Sarr, Venditti

DIFENSORI: Brosco, Corbo, D’Orazio, Ghazoini, Kragl, Pinna, Quaranta

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Danzi, Eramo, Mosti, Sabiri

ATTACCANTI: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Dionisi, Parigini, Simeri, Stoian.