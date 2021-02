Ascoli, Polito: "Sul mercato centrati gli obiettivi principali. A breve le prime novità sui rinnovi"

Ciro Polito, ds dell'Ascoli, è intervenuto oggi ai microfoni dei canali ufficiali del club bianconero per analizzare la sessione di mercato appena conclusa e altri temi, fra i quali quello legato ai rinnovi contrattuali: “Gli obiettivi principali sono stati centrati - ha spiegato -, sapevo che c’era tanto da lavorare, sono molto soddisfatto, abbiamo cercato profili funzionali al gioco del tecnico, abbiamo completato la rosa con calciatori doppi in ogni ruolo. Questa è una squadra dai grandissimi valori, sono soddisfatto per come i ragazzi si sono compattati, sono sicuro che ci daranno grandissime soddisfazioni”.

Sulla questione rinnovi contrattuali: “Mi sono adoperato per chiudere gli accordi con due calciatori che ritengo possano fare al caso dell’Ascoli in futuro, aspetto risposte a breve, credo che qualcosa succederà nei prossimi giorni. Poi c’è qualcun altro in scadenza con cui ci incontreremo a fine stagione. Questa è una maglia che tutti sognerebbero di indossare”.

Sull’attualità e la condizione della squadra: “L’Ascoli sta dimostrando di potersi giocare le partite alla pari con qualsiasi squadra, sia io che il Mister siamo molto soddisfatti dei ragazzi, ce la metteremo tutta per portare a casa la salvezza”.

Sul Patron: “E’ una persona che con me è stata straordinaria fin dal primo giorno, mi ha lasciato massima libertà, su discorsi economici e tecnici non ha mai obiettato, dal primo giorno gli ho detto che lo tutelerò al 200% e lui ha avuto grandissima fiducia. Dico a tutti i tifosi dell’Ascoli che un Patron che dà una disponibilità economica come l’ha data lui bisogna tenerselo stretto”.