Ascoli, Pulcinelli contro Ayroldi: "Un arbitraggio così mi fa passare la voglia di fare calcio"

Dopo la sconfitta contro la Reggiana, il numero uno dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ha criticato l'operato del direttore di gara Ayroldi attraverso Picenotime.it: "Un arbitraggio come quello di oggi di Ayroldi mi fa passare la voglia di fare calcio. Sono amareggiato dopo questa partita, ho ricevuto tantissimi messaggi dai nostri tifosi che non hanno per nulla apprezzato la direzione di gara odierna. Ci troviamo ancora una volta di fronte ad ingiustizie arbitrali. Noi non cerchiamo vantaggi, sia ben inteso, ma allo stesso tempo pretendiamo che in campo vengano prese decisoni che non ci sfavoriscano, soprattutto ora che entriamo nella fase decisiva della stagione ed ogni singolo episodio può fare la differenza. La prima ammonizione su Caligara è stata eccessiva, dopo due minuti il nostro calciatore trattiene leggermente Varone e l'arbitro non ha alcun dubbio, decidendo di lasciarci in dieci al 40' del primo tempo, cambiando quindi radicalmente il volto della partita. Lo stesso Varone, già ammonito, dopo l'espulsione di Caligara è protagonista di una trattenuta ma l'arbitro non ha usato lo stesso metro di giudizio. Passiamo poi al rigore che ha deciso il match. L'azione parte da un fallo a centrocampo su Sabiri che l'arbitro vede ma lascia lo stesso giocare. A quel punto la palla arriva ad un loro calciatore, che noi conosciamo benissimo per essere 'un campione di tuffi', che si mette davanti a Quaranta e cade a terra. Che cosa avrebbe dovuto fare il nostro difensore? Scomparire? E' stato furbo il loro attaccante, ma non si può sanzionare con un penalty un tocco così lieve, non è ammissibile. Io inizio davvero ad essere stanco. Chiediamo a gran voce rispetto, giustizia e correttezza. Questi punti che ci vengono a mancare possono farci perdere milioni e milioni di euro, così non va proprio. Credo che ormai sia giunto il momento di avere sempre il Var anche in Serie B, lo chiediamo da tempo, in questo modo non si può più andare avanti. Ai nostri ragazzi faccio i complimenti per la bella prestazione, ma con forza ed impegno dobbiamo imparare a vincerle queste partite nonostante tutto e tutti. Non possiamo tornare a casa con zero punti dopo una prova del genere, certe gare vanno vinte anche in nove. Ora speriamo di metterci al più presto alle spalle questa 'rapina' che abbiamo subìto oggi e che si possa tornare a dir la nostra già da sabato prossimo contro una prima della classe come la Salernitana".