Ascoli senza vittorie da sei giornate, Pulcinelli: "Le critiche lasciatele per la fine se serviranno"

vedi letture

Sei giornate senza vittorie per l'Ascoli e Massimo Pulcinelli, patron del club bianconero ha voluto suonare la carica attraverso il proprio profilo Instagram in vista del match del prossimo weekend contro il Venezia al 'Del Duca': "Non sarà facile, lo sappiamo tutti, ma non molleremo un centimetro fino alla fine. Ci sarà da soffrire e tanto, occorre il contributo e la carica di energia positiva di tutti. Le critiche lasciatele per la fine se serviranno. Ora dobbiamo essere un unico gruppo. Forza Ascoli carica. Chi non ci crede guardasse altrove".