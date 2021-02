Ascoli, Sottil: "Consci che dobbiamo dare qualcosa in più". I convocati per Pordenone

vedi letture

A due giorni dalla sfida contro il Pordenone, valida per la 25^ giornata del campionato di Serie B, l'Ascoli è partito alla volta del Friuli, con mister Andrea Sottil che ha prima di tutto parlato ai canali ufficiali del club: "E' stata un'ottima settimana, ci siamo confrontati su questi mini momento di crisi, due gare in cui dovevamo far meglio alcune cose, ma rimango dell'idea che siamo noi a determinare i risultati, nient'altro, e la squadra sta facendo bene: alleno uomini intelligenti, ottimi professionisti capaci di esaminarsi per fare le proprie considerazioni, quindi siamo ripartiti con entusiasmo, umiltà e convinzione. Tutti ci siamo assunti le proprie responsabilità, consci che dobbiamo metterci ancora qualcosa di più: siamo un'unica identità, un'unica forza di pensiero, e questo agevola il lavoro. Sono voluto partire prima per prepararci al meglio e recuperare da un viaggio lungo. Ma il tutto in totale serenità".

Tre gare in otto giorno, crocevia importante verso la salvezza: "Mancano 14 gare, e queste tre sono fondamentali, come tutte: ma dobbiamo uscire da questo tris con il massimo dei punti, intanto questo è un primo step. E' venuto da noi anche Pulcinelli, ci è sempre molto vicino e far sentire la sua vicinanza, la voglia di salvare e continuare questo progetto è per noi uno stimolo in più: ha stima nei ragazzi, li ritiene una squadra molto competitiva".

Spazio poi alla rosa. Oltre alle assenze per squalifica di Sabiri e Simeri, si registrano quelle di Charpentier, di Parigini per un risentimento all'adduttore e quelle di Bidaoui e Kragl che non hanno recuperato rispettivamente dal problema alla spalla e al ginocchio: "Pesano le assenze, ma fanno parte del gioco, qualcosa avevamo preventivato. Ma qua non ci sono problemi, sono certo che per quello che si è creato tra me e i ragazzi non c'è bisogno di dire niente: sabato faremo una grande prestazione, di grande battaglia, per tutti i 90' e oltre. Da parte di tutti c'è voglia di riscatto".

Di seguito, poi, l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Leali, Sarr, Venditti

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Corbo, D’Orazio, Pinna, Pucino, Quaranta

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Danzi, Eramo, Lico, Mosti, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Cangiano, Dionisi, Stoian.