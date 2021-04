Ascoli, Sottil dopo la vittoria contro il Monza: "Abbiamo giocato col cuore, bravi tutti!"

Il tecnico dell'Ascoli, Andrea Sottil, dopo la vittoria contro il Monza, ha dichiarato: “Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno dato veramente tutto, giocando con ordine tattico e con disciplina. Hanno messo impegno per fare ciò che abbiamo provato in allenamento durante la settimana. Nel primo tempo potevamo essere più precisi anche se abbiamo avuto una grande occasione con Bidaoui. Ma abbiamo reagito e siamo venuti fuori giocando con il cuore, come piace a me.”. Ha poi continuato: “Ho sostituito Kragl perchè aveva un fastidio a fine primo tempo e inoltre cercavo una soluzione per dare maggiore spinta. Faccio i complimenti a D'Orazio perchè non è facile entrare a partita in corso e lui si è fatto trovare pronto. Questa è la forza della squadra dove tutti sanno di essere utili e possono dare il loro contributo anche per pochi minuti. Leali è uno dei top portieri di categoria. Oggi è stato decisivo per farci mantenere il vantaggio. Non mi interessa vedere la classifica e fare calcoli per la salvezza diretta. Continuiamo a ragionare partita dopo partita.”.