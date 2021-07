Balata: "Risultato storico sui diritti tv. Adesso vogliamo gli stadi aperti al 50%"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Helbiz Live il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha parlato con i giornalisti di campionato, pubblico negli stadi, politica sportiva e diritti televisivi, partendo ovviamente dall’accordo con la società di micromobilità elettrica: "Noi abbiano fatto questa proposta innovativa – ha spiegato il Presidente della Lega Serie B -, una scommessa per raggiungere non solo i nostri tifosi ma tutta quella gente che vive attorno ai nostri territori e partecipa a quelle che sono le attività collaterali al nostro campionato. Questa idea ci ha dato grande soddisfazione in un periodo fra l’altro recessivo raggiungendo un risultato che definisco storico’. Sul pubblico Balata ha parlato di necessità economiche e di spettacolo: ‘I problemi causati dalla crisi pandemica all’economia, non solo del calcio, sono stati devastanti ed essere riusciti a terminare i campionati dell’anno scorso e di quest’anno ha comportato sacrifici incredibili. Ora abbiamo davanti una fase diversa grazie al piano vaccinale, io credo che in uno stadio all’aperto con la possibilità di distanziamento si possa prevedere un’apertura del 50%".