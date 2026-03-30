Bari, Odenthal: "Crediamo nella salvezza. Calendario tosto, ma in B tutti possono vincere con tutti"

“La scelta di venire a Bari è stata facile, come ho già detto la piazza è grande e ho ritrovato mister Longo, senza considerare che la famiglia della mia fidanzata è barese”. Il difensore biancorosso Cas Odenthal parla così nel corso di un'intervista rilasciata a Tele Bari soffermandosi sulla decisione di trasferirsi a gennaio dal Sassuolo.

Spazio poi al finale di stagione che prenderà il via dopo la sosta: “Abbiamo fatto una settimana giusta, parlandoci di cosa posiamo fare uno per l'altro. I dettagli cambiano le partite, sia positivamente sia negativamente, ci sono ancora sei finali e sulla carta il calendario è tosto, - prosegue l'olandese come riporta TuttoBari.com - ma ho giocato in Serie B con Como e Sassuolo e so che si può vincere o perdere con tutte. Noi ci crediamo e facciamo tutto il possibile per raggiungere l'obiettivo”.

“La qualità c'è, ma fa tanto anche la testa. Tante volte facciamo anche bene e, anche se fa strano dirlo ora, con la Carrarese siamo entrati in campo pensando di fare punti. Purtroppo prendiamo gol troppo facili e serve cambiare qualcosa, forse la comunicazione, forse la volontà di chiudere gli spazi. Stiamo cercando una soluzione. - prosegue Odenthal – So di poter aiutare il Bari, voglio che le cose vadano bene altrimenti sarebbe stato inutile venire qui. Il fatto di essere in prestito non conta. Salvezza? Abbiamo vinto contro Empoli, Sampdoria e Reggiana, lottando e giocando bene. Possiamo fare una prestazione importante ogni settimana, ma serve volerlo”.