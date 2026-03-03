Bari, Odenthal: "La vittoria con la Samp ha dimostrato che ora siamo più squadra"

Cas Odenthal, difensore del Bari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con il Bari. Queste le sue parole raccolte da TuttoBari.com: "La partita contro la Sampdoria era molto importante per noi. Abbiamo dimostrato che, passo dopo passo, diventiamo più squadra. I tifosi ci danno tanta energia e sostegno. Sappiamo che la situazione è difficile. Però abbiamo avuto due settimane importanti con il mister, che ci ha aiutato nel darci idee di gioco. Speriamo che domani possiamo giocare una bella partita. Spero che arrivino tanti tifosi, loro per noi sono tanto importanti".

​​​​​​Arrivato in prestito dal Sassuolo, Odenthal ha sottolineato il ruolo chiave svolto dal ds neroverde Palmieri e da mister Longo nell'accettare la proposta del Bari: "Per un giocatore è sempre molto importante giocare. Ho scelto Bari perché ho parlato tanto con il mio direttore sportivo Palmieri. Quando ho fatto gol, mi ha anche scritto. Conosco bene mister Longo, so cosa può darmi e viceversa. So che la situazione è un po' difficile, però Bari è una piazza grandissima. Non ho giocato quasi per un anno, perciò per me era molto importante trovare continuità. Il mister vuole giocatori che lottano e che hanno energia per dare qualcosa al Bari. Di certo Longo è stato molto importante per questa scelta".

A Bari Odenthal ha trovato grande spazio, diventando un punto di riferimento centrale all'interno della retroguardia biancorossa: ​​​​"Io provo ad aiutare la squadra come tutti. Ora siamo più squadra. Ci parliamo e ci aiutiamo di più. Così la possibilità di vincere è fare risultato è maggiore. Quando sono arrivato, sapevo che la situazione fosse difficile. Ma è importante essere positivi. Ora è cambiata la mentalità, la voglia di vincere e di lottare".