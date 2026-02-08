Bari, Odenthal: "Dispiace per i tifosi. Dobbiamo lavorare tanto sulla mentalità"

Ospite di Radio Bari, Cas Odenthal, difensore olandese arrivato al Bari in prestito dal Sassuolo, ha analizzato il ko incassato contro il Mantova: "È stata una partita difficile, sappiamo che la serie B è un campionato particolarmente impervio. Mi dispiace tanto per i tifosi, Bari ha una tifoseria bellissima che merita di più, me ne sono reso conto in pochissimi giorni".

Su quello che manca: "In squadra abbiamo giocatori forti, bisogna lavorare tanto sulla mentalità. In certi momenti bisogna tenere il morale alto e non abbattersi alla prima difficoltà".

Sul suo arrivo a Bari: "Ho parlato tanto con il mister, sono arrivato qui anche per lui. Mi sento responsabile per la difesa e voglio aiutare la squadra anche dal punto di vista caratteriale".

Sul momento della squadra: "Se giochi a Bari, al San Nicola, devi dare tutto. Se prendi un gol devi resettare e andare avanti, non dobbiamo fermarci e bisogna giocare fino all'ultimo minuto".

Ancora sul suo acquisto: "Conoscevo bene le difficoltà del Bari, ho visto le partite con il Cesena e con il Palermo. Con la guida del mister possiamo raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Volevo venire fortemente qui in Puglia e sono contento di essere qui".