Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bari, Odenthal: "Dispiace per i tifosi. Dobbiamo lavorare tanto sulla mentalità"

Bari, Odenthal: "Dispiace per i tifosi. Dobbiamo lavorare tanto sulla mentalità"TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 15:04Serie B
Luca Bargellini

Ospite di Radio Bari, Cas Odenthal, difensore olandese arrivato al Bari in prestito dal Sassuolo, ha analizzato il ko incassato contro il Mantova: "È stata una partita difficile, sappiamo che la serie B è un campionato particolarmente impervio. Mi dispiace tanto per i tifosi, Bari ha una tifoseria bellissima che merita di più, me ne sono reso conto in pochissimi giorni".

Su quello che manca: "In squadra abbiamo giocatori forti, bisogna lavorare tanto sulla mentalità. In certi momenti bisogna tenere il morale alto e non abbattersi alla prima difficoltà".

Sul suo arrivo a Bari: "Ho parlato tanto con il mister, sono arrivato qui anche per lui. Mi sento responsabile per la difesa e voglio aiutare la squadra anche dal punto di vista caratteriale".

Sul momento della squadra: "Se giochi a Bari, al San Nicola, devi dare tutto. Se prendi un gol devi resettare e andare avanti, non dobbiamo fermarci e bisogna giocare fino all'ultimo minuto".

Ancora sul suo acquisto: "Conoscevo bene le difficoltà del Bari, ho visto le partite con il Cesena e con il Palermo. Con la guida del mister possiamo raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Volevo venire fortemente qui in Puglia e sono contento di essere qui".

Articoli correlati
Bari, rinforzo importante per la difesa: arriva Odenthal dal Sassuolo in prestito... Bari, rinforzo importante per la difesa: arriva Odenthal dal Sassuolo in prestito
Sassuolo, ci sono Sampdoria e Spezia su Odenthal ma gli indisponibili bloccano tutto... Sassuolo, ci sono Sampdoria e Spezia su Odenthal ma gli indisponibili bloccano tutto
Spezia, Odenthal per sostituire Cistana. E si lavora anche per il giovane Soe Spezia, Odenthal per sostituire Cistana. E si lavora anche per il giovane Soe
Altre notizie Serie B
Reggiana, chi è Lorenzo Rubinacci: il vice di Nesta chiamato a centrare la salvezza... Reggiana, chi è Lorenzo Rubinacci: il vice di Nesta chiamato a centrare la salvezza
Serie B, 23ª giornata: al 45' Monza-Avellino è ancora sullo 0-0 Serie B, 23ª giornata: al 45' Monza-Avellino è ancora sullo 0-0
Reggiana, esonerato Davide Dionigi. Al suo posto Lorenzo Rubinacci UfficialeReggiana, esonerato Davide Dionigi. Al suo posto Lorenzo Rubinacci
Bari, Odenthal: "Dispiace per i tifosi. Dobbiamo lavorare tanto sulla mentalità" Bari, Odenthal: "Dispiace per i tifosi. Dobbiamo lavorare tanto sulla mentalità"
Monza-Avellino, le formazioni ufficiali: Bianco ne cambia uno. Biancolino 3 Monza-Avellino, le formazioni ufficiali: Bianco ne cambia uno. Biancolino 3
Frosinone, Calò: "Puniti dal Venezia appena abbiamo abbassato l'attenzione" Frosinone, Calò: "Puniti dal Venezia appena abbiamo abbassato l'attenzione"
Padova, Capelli: "Impressionato dalla Juve Stabia: 3-3 dal grande valore" Padova, Capelli: "Impressionato dalla Juve Stabia: 3-3 dal grande valore"
Palermo, Pohjanpalo: "Vittoria figlia della mentalità. Johnsen? Grande giocatore"... Palermo, Pohjanpalo: "Vittoria figlia della mentalità. Johnsen? Grande giocatore"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Miretti per Conceicao
2 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
3 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
4 Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella
5 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Immagine top news n.1 Primo gol di Ordonez in Serie A, colpaccio del Parma a Bologna al 95': Italiano ancora in crisi
Immagine top news n.2 Gasperini scherza sul possibile ritorno di Totti alla Roma: "Io lo faccio giocare subito"
Immagine top news n.3 Roma, Dybala non ce la fa. La Joya non recupera per il match contro il Cagliari
Immagine top news n.4 Juventus in missione rinnovi: non solo McKennie, dialoghi con Thuram, Locatelli e Kalulu
Immagine top news n.5 Genoa, la beffa è (ancora una volta) di rigore: quanto pesano i tiri dal dischetto nel finale
Immagine top news n.6 Da Bologna-Parma a Juve-Lazio passando per Sassuolo-Inter: le probabili formazioni della Serie A
Immagine top news n.7 Il Napoli è ancora vivo, il Genoa recrimina: Conte batte De Rossi al 94' ma si ferma McTominay
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gasperini concorda con De Rossi: "Il calcio non è fregare rigori e cartellini..."
Immagine news Serie A n.2 Baresi e la malattia: "Il peggio è passato. La vita non mi ha regalato niente, sono abituato a lottare"
Immagine news Serie A n.3 Parma, Britschgi: "Partita pazza, Corvi è un muro. Pomeriggio molto emozionante"
Immagine news Serie A n.4 Roma-Cagliari, i convocati di Pisacane per la partita di domani all'Olimpico
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Italiano: "L'unica cosa grave è perdere questa partita, abbiamo un problema in casa"
Immagine news Serie A n.6 Il Lecce ringrazia Solet ma poi lo maledice anche: a fine primo tempo 1-1 con l'Udinese
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, chi è Lorenzo Rubinacci: il vice di Nesta chiamato a centrare la salvezza
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 23ª giornata: al 45' Monza-Avellino è ancora sullo 0-0
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, esonerato Davide Dionigi. Al suo posto Lorenzo Rubinacci
Immagine news Serie B n.4 Bari, Odenthal: "Dispiace per i tifosi. Dobbiamo lavorare tanto sulla mentalità"
Immagine news Serie B n.5 Monza-Avellino, le formazioni ufficiali: Bianco ne cambia uno. Biancolino 3
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Calò: "Puniti dal Venezia appena abbiamo abbassato l'attenzione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, nominato l'erede di Barilari: panchina a Vincenzo Cangelosi
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 25ª giornata: i parziali delle 14:30. Lecco sotto. Perugia avanti con la Samb
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 25ª giornata: i finali dei match delle 12:30. Juve corsara. Amaro Ternana
Immagine news Serie C n.4 Foggia, esonerato il tecnico Enrico Barilari. Via anche l'allenatore in seconda
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 25ª giornata: i parziali dei match delle 12:30. Avati Ternana e Juventus
Immagine news Serie C n.6 Ds Livorno sul mercato: "Sistemate quelle posizioni e quei reparti un po' in difficoltà"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Lazio, ultime 5 partite con un padrone solo
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Inter, mai un pareggio nelle sfide giocate in Emilia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Woman, 13ª giornata: Napoli avanti sulla Ternana con l'autorete di Quazzico
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Bergamaschi decide Roma-Milan 1-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan al 45' è ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan e Inter-Fiorentina i big match di giornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano