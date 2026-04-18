Bari, Odenthal: "Crediamo ancora nella salvezza, prossime sfide decisive"

Cas Odenthal, difensore del Bari, è stato intervistato da RadioBari dopo il ko subito in casa con il Venezia. Queste le sue parole riportate da TuttoBari.com: "Abbiamo iniziato bene la partita. Però se prendiamo gol troppo facilmente, poi la partita cambia. Noi sappiamo che le prossime tre partite siano molto importanti. È facile ora dire che siamo piccoli. È normale che contro Monza e Venezia, le partite siano difficili. Però contro il Modena abbiamo fatto bene. Abbiamo ancora fiducia. Daremo tutto e speriamo nei risultati. Secondo me siamo capaci di fare bene, dobbiamo dimostrarlo sul campo".