Benevento, Foggia sul futuro di Lapadula: "Se arriverà un'offerta la accetteremo"

Il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ha parlato al quotidiano peruviano Trome del futuro del centravanti Gianluca Lapadula, nel mirino di Bologna ed Empoli in Serie A, spiegando che potrebbe partire nel corso di questa finestra di mercato: “Sono contento per quello che sta vivendo con la nazionale peruviana. Gianluca è un ragazzo eccezionale e un vero leader. - continua Foggia – In Serie A quest'anno ha giocato benissimo e se arriverà una buona offerta la accetteremo, ma per il momento non sono arrivate proposte ufficiali da nessuno”.