Benevento, soldi o contropartite tecniche per liberare Caserta. Al Perugia piace Kragl

Il Benevento ha rotto gli indugi per Fabio Caserta ed è al lavoro con il Perugia per trovare un accordo per liberarlo dal contratto e annunciarlo come nuovo allenatore. Il club umbro non è stato finora propenso a lasciarlo andare, ma molto probabilmente dovrà rassegnarsi a perderlo visto che l’indecisione del tecnico ha suscitato reazioni negative nella piazza anche per via di un contratto biennale, con raddoppio dell’ingaggio, in essere. In queste ore, come riporta il Corriere dello Sport le parti stanno così cercando una quadra con i sanniti che potrebbero mettere sul piatto o un indennizzo economico o contropartite tecniche gradite al Perugia, che intanto è alla caccia di un sostituto per affrontare la prossima Serie B. Fra i nomi che potrebbero interessare gli umbri c’è l’esterno mancino Oliver Kragl, tornato in giallorosso dopo l’esperienza all’Ascoli della passata stagione”.