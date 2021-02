Beretta: "Erano due anni che volvevo venire al Cittadella. Spero di dimostrare il mio valore"

È un Giacomo Beretta entusiasta quello che si è presentato oggi in casa Cittadella spiegando di aver voluto fortemente questa maglia: “Erano due anni che volevo venire al Cittadella. A Padova sono arrivato dopo un anno di riabilitazione e solo dopo un mese mi sono messo alla pari coi compagni, ma le cose andavano benissimo e Mandorlini ha scelto di continuare con quelli che stavano giocando in quel momento. Poi c’è stata questa possibilità, Sogliano ha capito la situazione e ha accettato lo scambio con Cissé, che lui conosceva per averlo già avuto a Bari. - continua Beretta come riporta Trivenetogoal.it - Spero che questa opportunità mi dia la possibilità di tornare a giocare, perché negli ultimi mesi mi sono praticamente solo allenato, e dimostrare quello che valgo”.