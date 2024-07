Ufficiale Brescia, depositato in Lega B il contratto di trasferimento di Corrado: arriva dalla Ternana

Attraverso il sito ufficiale della Lega di Serie B si apprende del deposito del contratto di trasferimento di Niccolò Corrado, laterale sinistro classe 2000, dalla Ternana al Brescia.

Il difensore fiorentino chiude, dunque, la sua avventura alle Fere (intervallata dal prestito semestrale al Modena) con 55 presenze e un gol. In precedenza il 24enne ha vestito anche le maglie di Feralpisalò, Palermo e Arezzo dopo aver salutato il settore giovanile dell'Inter.

In totale Corrado ha messo a referto 70 presenze in Serie B e 68 in Serie C.