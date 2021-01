Brescia, doppia seduta in vista del Monza. Cistana e Ndoj verso il rientro, out Semprini

Doppia seduta d'allenamento per il Brescia di mister Dionigi. Le rondinelle hanno effettuato il primo allenamento in palestra, nel pomeriggio verrà svolto un lavoro sul campo. Non ci sono sostanziali novità per quanto riguarda gli infortunati: Cistana e Ndoj stanno recuperando dai rispettivi guai fisici, mentre Semprini non sarà a disposizione per la sfida col Monza.