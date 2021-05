Brescia, due big in bilico. Joronen e Bjarnason possono salutare le Rondinelle in estate

vedi letture

Potrebbe arrivare l'addio durante la prossima finestra di mercato per due dei giocatori più importanti del Brescia nella stagione appena conclusa. Si tratta di Jesse Joronen e Birkir Bjarnason che, secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, potrebbero salutare il club di Massimo Cellino. Per il primo pesa lo stipendio da 600mila euro a stagione che la dirigenza vorrebbe spalmare attraverso un rinnovo di contratto e il numero di club interessati che potrebbe aumentare vista la convocazione del finlandese per il prossimo Europeo. Per il centrocampista islandese, invece, c'è da risolvere la grana rinnovo, con l'attuale accordo in scadenza il 30 giugno e la richiesta di un biennale arrivata dall'ex Pescara.