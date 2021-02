Brescia, Gastaldello: "Ora per noi sono tutti scontri diretti"

Daniele Gastaldello, tecnico del Brescia oggi in conferenza al posto dello squalificato Pep Clotet, ha commentato il pareggio ottenuto in casa dell'Entella: "Dobbiamo essere più incisivi quando abbiamo la palla. Nella ripresa dovevamo avere un po' più personalità e coraggio. Non volevamo difenderci ma loro sono diventati più aggressivi perché sotto nel punteggio. Cistana? Per me ha fatto una buona partita, almeno fino a quando gli hanno retto le gambe. Adesso per noi sono tutti scontri diretti. Vogliamo cambiare rotta e iniziare a vincere. Già martedì abbiamo una buona occasione“.