Brescia, Pajac: "Dispiace non aver concretizzato l'assalto finale, ma ora testa al futuro"

Attraverso i canali ufficiali del club, ha parlato il centrocampista del Brescia Marko Pajac: "Avevo da subito ottime sensazioni, è vero che siamo stati un po' in difficoltà ma negli ultimi mesi c'è stata la svolta: peccato non aver compiuto l'ultimo assalto, questo mi è dispiaciuto, ma del resto sono davvero soddisfatto. Anche del gruppo. Abbiamo giocato bene, ma ora dobbiamo già pensare alla prossima stagione, per fare al meglio".

Andando poi alla sua carriera: "Ho iniziato a giocare da bambino, 6-7 anni, poi ho fatto la Nazionale fino all'Under 21, mi dispiace non esser mai stato contattato per quella maggiore. In Italia mi trovo bene, all'inizio ho avuto difficoltà con la lingua ma poi ho piano piano imparato: a ogni modo qua sono cresciuto come uomo e come giocatore, e questo è un aspetto molto importante per me. Si sta bene, c'è il cibo buono... anche se il gulasch di mia nonna non si batte! Infatti non vedo l'ora di tornare a casa, la famiglia mia manca, e adesso non è qui con me neppure mia moglie, che comunque ritornerà con i nostri figli".

Conclude: "Ci tengo molto a salutare i nostri tifosi, ci è dispiaciuto non avere la loro spinta in questi mesi".