Brescia-Pisa, le formazioni ufficiali: Sibilli e Donnarumma partono dall'inizio

Sarà Donnarumma ad affiancare Ayé in attacco per il Brescia con il solito Jagiello sulla trequarti e Bjarnason mezzala d'inserimento. In difesa Mangraviti fa coppia con Cistana in mezzo, mentre a destra c'è Mateju. Il Pisa risponde con Sibilli al fianco di Marsura in attacco e Mastinu trequartista. A centrocampo spazio a De Vitis e Quaini, mentre in difesa ci sono Pisano a sinistra e Benedetti in mezzo. Queste le formazioni ufficiali:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Martella; Bisoli, Van de Looi, Bjarnason; Jagiello; Ayé, Donnarumma. Allenatore: Clotet

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Benedetti, Meroni, Pisano; Marin, De Vitis, Quaini; Mastinu; Marsura, Sibilli. Allenatore: D'Angelo