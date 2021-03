C'era una volta il titolarissimo Micai. Per l'ex Bari oggi la terza convocazione senza mai giocare

vedi letture

C'era una volta, e adesso non c'è più, un Alessandro Micai che salutato il Bari approdava a Salerno con l'intenzione di continuare ad essere protagonista in Serie B in un club che ambisse al salto di categoria. Correvano l'anno 2018 e, oggi, due anni e mezzo dopo il portiere mantovano si trova a vivere una situazione diametralmente opposta. Da titolarissimo della porta campana a vero e proprio oggetto avulso al gruppo guidato da Fabrizio Castori. Una rottura talmente chiara ed evidente che quella di ieri per il classe 1993 è appena la terza convocazione stagionale, a 152 giorni di distanza dell'ultima per il match del 30 settembre in Coppa Italia contro il SudTirol. In termini di minuti il conteggio è, poi, rimasto fermo a zero, con la grande probabilità che rimanga tale fino al termine delle ostilità.

La convocazione per la gara di oggi in casa della Cremonese, infatti, è arrivata non per un cambio di orizzonte per Micai bensì per l'emergenza infortuni che ha colpito il reparto portieri. Con l'infortunio di Guerrieri, infatti, Castori per avere tre estremi difensori a disposizione ha chiamato, oltre Adamonis oggi titolare, anche Belec e lo stesso Micai. Per lo sloveno sarà tribuna, mentre per l'ex Bari panchina.

Questo passa il convento in questo strano campionato 2020/2021. C'era una volta un Mica titolare a Salerno. E probabilmente non ci sarà mai più.