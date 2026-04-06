Carrarese, Calabrese: "I contropiedi rappresentano una delle nostre armi principali. Sul gol..."

Nicolò Calabrese, difensore della Carrarese, ha parlato nel post-partita contro lo Spezia: “Il mister non vorrebbe che ne parlassimo, ma adesso siamo a meno due dal Cesena e ci siamo avvicinati parecchio. Ovviamente ci aspettano altre partite importanti: cercheremo di dare sempre il massimo, con la consapevolezza di essere lì in alto e pronti a giocarci tutte le nostre carte. In settimana lavoriamo molto su queste situazioni tattiche, studiando bene chi deve attaccare lo spazio e chi deve coprire preventivamente. Sulle ripartenze sappiamo di poter contare sui nostri ‘quinti’ che corrono forte e su compagni che si propongono sempre bene in avanti. Sicuramente i contropiedi rappresentano una delle nostre armi principali".

Ha poi continuato: "Credo che la squadra abbia fatto un ulteriore step mentale nel capire e gestire i diversi momenti della partita. Sul 2-1 l’inerzia poteva girare a loro favore, invece siamo stati bravi a rimanere lucidi e a saper soffrire, perché abbiamo patito un po’ la loro pressione a inizio secondo tempo. Però siamo rimasti in partita, abbiamo trovato il 3-1 e da lì, in pratica, è andato tutto in discesa".

Sul gol: "Sono felicissimo. A essere sincero, era da tantissimo tempo che aspettavo di segnare. Riuscire a trovare il gol proprio in una partita del genere, sapendo l’importanza che riveste per la piazza di Carrara, mi rende veramente orgoglioso e contento”.