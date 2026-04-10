Carrarese, Calabrese: "Crediamo ai play off, ma prima la salvezza aritmetica"

“Ho provato emozioni indescrivibili, non paragonabili però alla soddisfazione per aver vinto un derby così importante davanti ai nostri tifosi”. Il difensore della Carrarese Nicolò Calabrese torna a parlare della sfida contro lo Spezia vinta dai toscani grazie anche al suo primo gol fra i professionisti guardando poi agli obiettivi per questo finale si stagione: “Play off? Ci crediamo tanto, ma allo stesso tempo siamo consapevoli che l’aritmetica salvezza non è ancora stata raggiunta e di conseguenza questa resta l’obiettivo principale. - prosegue il centrale a TuttoB.com - Reggiana? Sarà sicuramente una gara maschia, loro hanno un grande tifo e si giocano tutto. Dovremo avere più fame di loro per tornare dal Mapei con punti pesanti”.

Spazio poi al suo rendimenti: “Nel girone di ritorno ho trovato quella continuità che è fondamentale, sono contento di poter dare il mio contributo alla squadra. Ruolo? Il ruolo che ricopro quest’anno, quello di braccetto di destra, è il mio preferito, però mi trovo a mio agio anche da centrale, avendone svolto le mansioni per due anni nella Primavera del Verona. - prosegue ancora Calabrese – Mi ispiro a Sergio Ramos, un difensore che mi piaceva tanto, sono cresciuto vedendo le due partite e video”.

Infine Calabrese si sofferma sull’ex compagno, ai tempi dell’Hellas Verona, Alphadjo Cisse che è stato acquistato dal Milan a gennaio: “Su ‘Alpha’ posso dire solo cose belle, si vedeva già in Primavera che tecnicamente c’entrava poco con il resto della rosa. È un giocatore fortissimo, oltre ad essere un amico. Gli auguro una carriera ricca di soddisfazioni”.