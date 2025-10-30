Carrarese, in vista del Frosinone da valutare Parlanti e Calabrese: decisiva la rifinitura

Giornata di allenamento per la Carrarese, che ha svolto la seduta odierna presso lo stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara: come si legge sui canali ufficiali del club, nella sessione mattutina, sotto la guida dell’allenatore Antonio Calabro e del suo staff tecnico, gli apuani hanno svolto una prima fase di riscaldamento a secco, seguita successivamente da esercitazioni tattiche.

E si è poi tenuta la conferenza del mister, che ha fatto il punto sulla rosa e gli infortunati in vista della sfida di sabato al Frosinone: "Hasa ha un problema che non ci consentirà di averlo a disposizione per sabato: non si tratta di un problema grave, ma è bene essere cauti e non rischiare onde evitare guai peggiori. Per quanto riguarda Parlanti e Calabrese posso dire che sono in ripresa, ma saranno determinanti le loro risposte nelle prossime ore per capire se può essere possibile averli a disposizione già per la sfida al Frosinone. A ogni modo, è inevitabile che in alcuni reparti ci sia la necessità di stringere i denti, ma fortunatamente ho una rosa ampia, ricca di giocatori duttili, e anche chi ha giocato meno mi offre delle risposte positive quando viene chiamato in causa, come dimostrato, per esempio, da Melegoni nel recente turno infrasettimanale".

E la rifinitura si terrà nella giornata di domani, e chiarirà quindi quelle che sono le condizioni degli elementi attualmente in forse.