Carrarese, Calabrese: "Rush finale decisivo, ma possiamo raggiungere i nostri obiettivi"

Nicolò Calabrese, difensore della Carrarese, ha parlato canali ufficiali del club apuano:

“Siamo rammaricati per i risultati dell’ultimo periodo, del resto in questa fase del campionato i punti pesano notevolmente, ma comunque, uscire dal campo dopo prestazioni come quella contro il Palermo, seppur da sconfitti, deve renderci orgogliosi e ancor più consapevoli delle nostre qualità. Infatti, abbiamo dimostrato di poter tenere testa ad una delle squadre più attrezzate del campionato, che lotta per obiettivi ben diversi dai nostri.

Adesso, affronteremo un rush finale con molteplici scontri diretti che ci vedono protagonisti: conosciamo l’importanza di ogni sfida che ci attenderà da qui alla fine della stagione, servirà calma e coraggio, e maturità nel comprendere i momenti della gara, sempre consci dei potenziali pericoli, ma sono certo che continuando a lavorare con questa intensità e dedizione riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi.

Ci stiamo preparando con estrema concentrazione alla sfida di sabato, dove a Castellammare troveremo una squadra come la Juve Stabia, che, a parer mio, esprime un calcio di livello, tra i più belli della categoria.

Ad ogni modo, sappiamo di poter dire la nostra e ce la metteremo tutta affinché possa rivelarsi la partita giusta per tornare a macinare punti.”