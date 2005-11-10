Carrarese, la gioia di Rubino: "Sto trovando continuità, ma posso ancora migliorare"

Tommaso Rubino, centrocampista della Carrarese a segno oggi nella vittoria con il Modena, ha parlato ai canali ufficiali del club:

"Siamo felici di questo risultato, frutto del duro lavoro settimanale, che ci rende orgogliosi perché aspettavamo da troppo tempo questa vittoria davanti alla nostra gente.

Infatti, credo sia doveroso ringraziare tifosi per l’encomiabile supporto che ci hanno dato per tutti i novanta minuti.

La sosta ci è servita tanto, il nuovo allenatore ci ha ridato l’entusiasmo di cui necessitavamo e questo ci ha aiutati a vivere con maggiore serenità le settimane di allenamento.

Dal punto di vista personale sono molto felice perché sto trovando continuità sia in termini di minutaggio, sia in termini di prestazioni, ma so di poter ancora migliorare, e cercherò di crescere giorno dopo giorno".