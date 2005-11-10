Ufficiale Carrarese, riecco Tommaso Rubino: nuovo prestito dalla Fiorentina

Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Rubino, che si tornerà a vestire la maglia del club apuano sino al 30 giugno 2027.

Il classe 2006 vanta una notevole duttilità nel ricoprire più ruoli del reparto offensivo, oltreché un’ottima tecnica individuale e degli ottimi tempi d’inserimento, che lo rendono un perfetto esempio di giocatore moderno. Nella passata stagione, sotto le Apuane, ben 26 presenze in Serie B, condite anche da 2 reti.

Le dichiarazioni di Tommaso Rubino

“Sono molto felice di essere tornato, infatti non vedo l’ora di iniziare e rivedere i miei vecchi compagni. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha trasmesso, fattore decisivo per la mia scelta. Inoltre, ho già avuto modo di parlare con mister Cioffi, che mi ha fatto un’ottima impressione e che non vedo l’ora di scoprire dal punto di vista lavorativo. L’anno scorso sono stato molto bene qua e mi piacerebbe replicare quanto di buono abbiamo realizzato come collettivo, mentre, dal punto di vista personale vorrei trovare ancora più continuità, incrementando, al contempo, anche il bottino in termini di goal e assist".