Ufficiale Carrarese, rinforzo sulla corsia destra. Dal Catania arriva Bouah e firma un biennale

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Carrarese comunica "l’arrivo a titolo definitivo, dalla società Catania, del calciatore Devid Eugene Bouah, che si legherà al club toscano sino al 30 giugno 2026. L’esterno destro spicca per abilità tecniche coniugate ad una considerevole rapidità di corsa e capacità di dribbling, che lo rendono un calciatore moderno in grado, inoltre, di creare superiorità numerica in fase offensiva e sapendo coprire tutta la fascia laterale del campo con capacità di conclusione a rete , a conclusione delle azioni . La sua carriera inizia con la maglia delle giovanili della Roma, dall’Under 17 fino alla Primavera; nella stagione 2020/2021 il passaggio, nel professionismo, al Cosenza e il consequenziale esordio in Serie B, dove giocherà anche due anni più tardi con la maglia della Reggina mettendo a referto anche una rete e raggiungendo persino i playoff. Lo scorso anno la parentesi siciliana, con la maglia del Catania, ha portato il giovane terzino destro a raggiungere le 28 presenze stagionali, condite da ottime prestazioni, goal e assist".

Fanno poi seguito, ai canali ufficiali del club, le prime parole in azzurro del giocatore: Sono molto felice di essere a Carrara, è una piazza meravigliosa e l’entusiasmo dei tifosi è travolgente. Ringrazio la società per la fiducia e per aver creduto in me, avere la possibilità di giocare in Serie B era un mio obiettivo da molto tempo, è motivo di grande orgoglio poterlo fare indossando questa maglia. Tra le mie caratteristiche tecniche, certamente, non manca la rapidità di corsa: sono a disposizione della squadra per consentire sfogo nelle azioni offensive ma mi reputo abile, senza palla, anche in fase offensiva. Sono venuto qui con la fame e la determinazione di chi vuole, a tutti i costi, raggiungere insieme ai compagni gli obiettivi preposti, per questo non vedo l’ora di scendere in campo, già a Catanzaro in caso di necessità".