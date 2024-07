Ufficiale Catanzaro, dalla Juventus arriva il giovane Morleo. Firma un triennale con le Aquile

È con una nota ufficiale, che di seguito riportiamo integralmente, che il Catanzaro fa sapere di essersi assicurato "un giovane calciatore di grande prospettiva cresciuto nelle giovanili della Juventus: arriva in giallorosso il centrocampista Umberto Morleo, esterno sinistro classe 2005, lo scorso anno in prestito al Trapani che ha vinto il girone del campionato di serie D e la Coppa Italia di categoria. Il centrocampista, che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili bianconere dall’età di 13 anni fino diventare capitano della formazione Under 17, l’anno precedente era stato in prestito al Chisola, sempre in serie D. Considerato un calciatore particolarmente promettente per le sue doti fisiche, caratteriali e tecniche, Morleo si lega al club giallorosso con un contratto triennale".

Fanno seguito le prime parole del giocatore da neo acquisto giallorosso, riprese dai canali ufficiali del club: "Il mio arrivo si è concretizzato nelle ultime settimane, ma la trattativa va avanti da diversi mesi. Sono molto contento di essere arrivato a Catanzaro, una piazza di cui tutti mi hanno parlato bene, anche se i numeri delle passate stagioni parlano da soli. A Trapani abbiamo vissuto una stagione bellissima, per la quale ringrazio il direttore e tutti i miei compagni, è stata un'esperienza che mi ha dato tanto. Sono stati sei anni e mezzo in cui ho avuto tanti allenatori e ciascuno mi ha dato qualcosa, oltre ad avere conosciuto molti compagni con cui ho costruito rapporti di amicizia. Le mie caratteristiche? Sono mancino di piede, esterno sinistro, ho sempre giocato come centrocampista, ma nella stagione scorsa e anche in parte della precedente ho giocato come terzino come avevo già fatto qualche volta nella Juve".