Ufficiale Catanzaro, finalmente Buso in attacco. Arriva a titolo temporaneo dal Lecco

Alla fine il Catanzaro è riuscito a chiudere la trattativa con il Lecco per l’attaccante Nicolò Buso. Come rende noto la Lega B nell’apposita sezione dedicata al calciomercato, il classe 2000 si è trasferito in giallorosso a titolo temporaneo. E ora si attende la nota del club calabrese per conoscere i dettagli.

Buso lascia dunque il Lecco dopo tre stagioni che lo hanno visto prima protagonista della storica promozione in Serie B – otto gol in 37 presenze – e poi nella scorsa Serie B dove è stato fra i migliore dei suoi, con nove gol in 34 partite, senza riuscire però a salvare la squadra lombarda dalla retrocessione.

In totale coi blucelesti il classe 2000 ha disputato 99 gare mettendo a segno 19 reti.