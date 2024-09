Ufficiale Catanzaro, Krajnc saluta e va da Ilicic: giocherà in Slovenia con il Maribor

vedi letture

Dopo poco più di una stagione, in cui ha collezionato 16 presenze, anche se in questa ha appena giocato un minuto in occasione della prima di campionato contro il Sassuolo, il difensore Luka Krajnc saluta il Catanzaro e vola in Slovenia. Il classe '94 sarà infatti un nuovo compagno di Josip Ilicic al Maribor. Questa la nota del club calabrese:

"Us Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del difensore Luka Krajnc alla NK Maribor, squadra che milita nel massimo campionato sloveno. A Luka vanno i ringraziamenti della società per la professionalità dimostrata durante la sua permanenza in giallorosso e gli auguri per il raggiungimento di nuovi e importanti traguardi professionali con il suo nuovo club".