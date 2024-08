Ufficiale Cesena, l'attaccante arriva dalla Serie A: ecco Van Hooijdonk dal Bologna. La formula

Nuovo acquisto del Cesena, che per l'attacco si assicura il figlio d'arte Sydney Van Hooijdonk, in arrivo dal Bologna a titolo definitivo. Il classe 2000 ha firmato un contratto biennale, fino al 30 giugno 2026, con opzione però per la firma per un'ulteriore stagione.

Ecco il comunicato del club: "Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Bologna FC le prestazioni sportive dell’attaccante Sydney van Hooijdonk. Il nuovo calciatore del Cavalluccio ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento".

Figlio di Pierre, ex iconico centravanti di Celtic e Nac Breda, ha mosso i primi passi nell'ex club del padre, proprio il Nac Breda esordendo in Eredivisie a diciotto anni. Nelle due stagioni successive diventa un punto fermo della prima squadra giallonera in Keuken Campione Divisie, la seconda divisione dei Paesi Bassi, mettendo a segno 23 reti in 58 presenze. Nell’estate del 2021 passa al Bologna FC con cui debutta in Serie A, prima di essere ceduto in prestito all’Heerenveen, nuovamente in Eredivisie, dove in due stagioni realizza complessivamente 26 gol in 54 partite, risultando il secondo miglior marcatore della massima serie olandese nel 2022/2023. All’inizio della scorsa stagione torna a vestire la maglia del Bologna FC con cui gioca la prima parte del Campionato di Serie A 2023/2024, mentre a gennaio si trasferisce a titolo temporaneo al Norwich City in Championship, seconda divisione inglese".