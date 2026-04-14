Cesena, la difesa resta un problema: con Cole è peggiorata anche la media dei gol subiti

Il cambio in panchina e, conseguente, di modulo in casa Cesena non ha portato i benefici sperati specialmente in fase difensiva con la squadra romagnola che si conferma fragile e troppo vulnerabile dietro visti i 50 gol al passivo che la rendono la peggior difesa fra le prime otto della stagione: nove più della Juve Stabia, penultima in questa classifica, e con quasi il doppio di reti subite rispetto a un Monza che ne ha subiti solo 27 ed è la miglior retroguardia della cadetteria. Numeri che sono simili a quelli delle ultime visto che, Pescara a parte (61 gol subiti), i numeri del Cesena sono similari a quelli di Spezia (51), Bari e Reggiana (53) con addirittura la Virtus Entella che ha fatto meglio (47) nonostante al momento giocherebbe il play out con i pugliesi.

Medie a confronto

Come sottolineato da Il Resto del Carlino l’avvento di Ashley Cole non ha cambiato l’andazzo, anzi lo ha anche peggiorato: sotto la gestione dell’inglese infatti la media gol subiti è di 1,75 a partita, superiore a quel 1,43 fatto segnare dal suo predecessore Michele Mignani. Un crollo avvenuto dopo il giro di boa visto che nella prima parte di stagione la squadra bianconera viaggiava su 1,05 a partita, mentre in questa seconda fase la media è salita a 1,47.

Il modulo

Se con Mignani la linea difensiva davanti a Klinsmann era a tre, sotto la gestione di Cole è passata a quattro con risultati non convincenti. A pesare, sottolinea il quotidiano, sono soprattutto una fase di non possesso gestita male e tante disattenzioni ed errori individuati che hanno portato a subire ancora più reti di quella che era la media fino a quel punto. Per i play off serve senza dubbio un’inversione di rotta decisa e un innalzamento dell’attenzione anche perché sabato arriva un Palermo che ha il terzo attacco della Serie B e il capocannoniere Joel Pohjanpalo (21 reti segnate).