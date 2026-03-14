TMW Cesena, prende quota il nome di Ashley Cole: contatto nella notte, i dettagli dell'offerta

Passano le ore e in casa Cesena prende sempre più quota il nome di Ashley Cole come nuovo allenatore, che potrebbe essere già in Italia in queste ore. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW, sul tavolo c’è un’offerta da parte del club emiliano di un anno e mezzo di contratto per convincere l’allenatore inglese. Nella notte è previsto il contatto che dovrebbe risultare decisivo.

Il 45enne prenderebbe il posto di Michele Mignani, esonerato oggi dopo il 2-2 contro il Frosinone. In Italia per Cole una parentesi con la maglia della Roma da calciatore. Nel 2019 il ritiro dal calcio giocato da cui sono partite le sue prime esperienze in panchina: ha allenato la formazione U15 del Chelsea, ha fatto parte dello staff di di Lee Carsley, allenatore della Nazionale Under-21 inglese, continuando comunque il suo percorso nell'accademia dei Blues.

Dal 3 febbraio 2022 al 23 gennaio 2023 è stato invece assistente di Frank Lampard all'Everton. Ora il possibile debutto in Serie B.