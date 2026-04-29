Cesena, riflettori puntati sulla Serie C: piace il giovane Fusco della Cavese
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Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, Gerardo Fusco sembra essere finito nel mirino del Cesena, società da sempre molto attenta ai giovani prospetti. Attaccante classe 2005, Fusco si è messo in evidenza con la maglia della Cavese, totalizzando 4 gol e 2 assist in stagione.
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