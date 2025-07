Ufficiale Cavese, ecco Fusco per l'attacco. L'ex Salernitana ha firmato un accordo biennale

vedi letture

Lo avevamo anticipato proprio poco fa, una scatenata Cavese avrebbe rilevato dal settore giovanile della Salernitana l'attaccante classe 2005 Gerardo Fusco, che con la società blufoncè avrebbe firmato un contratto biennale (valido quindi fino al 30 giugno 2027), pronto per la sua nuova esperienza, stavolta tra i professionisti: così è stato, perché poco fa, con una nota ufficiale, la stessa Cavese ha annunciato l'ingaggio del giocatore.

Questa la nota della società:

"Cavese 1919 rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante Gerardo Fusco.

Nato a Salerno il 18 Maggio 2005, svolge tutta la trafila del settore giovanile della Salernitana sino alla prima squadra con la quale vanta 1 presenza in Serie A e 2 in Serie B.

Figlio d'arte: il papà Luca mosse i primi passi tra i grandi con la casacca blufoncè nella stagione 1996/97, conclusasi con la vittoria del campionato di Serie D.

La scorsa stagione, 11 reti in 20 gare nel campionato Primavera 2.

Si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2027.

Benvenuto Gerardo!".

Ricordiamo che proprio nei giorni scorsi Fusco aveva salutato i granata via social, con questo messaggio: "Dispiace molto per come sia finita e mi sarei aspettato un epilogo differente, ma crescere significa anche accettare decisioni che non condividiamo". Post accompagnato da tanti messaggi d'affetto da parte dei tifosi di fede salernitana.