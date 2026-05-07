TMW Chiavari si stringe attorno all'Entella: una notte da Diavoli per inseguire la salvezza

Una sera che può valere la Serie B. L'Entella si gioca tutto negli ultimi novanta minuti della regular season. Domani sera, calcio d'inizio alle ore 20.30, la squadra di Andrea Chiappella sarà di scena al "Sannazzari" per sfidare la Carrarese ed inseguire tre punti. Per festeggiare la salvezza diretta però occorrerà guardare cosa accadrà all'U-Power Stadium di Monza dove l'Empoli, distante un punto dai chiavaresi, sarà ospite dei brianzoli di Paolo Bianco.

Viaggia a buon ritmo la prevendita

Chiaro però come prioritaria sia la vittoria contro i toscani su un campo che ha portato grandi soddisfazioni tornando ad essere quel fortino inespugnabile di sempre. E per domani sera la città è pronta a prendere posto sui gradoni dell'ex Comunale per spingere i Diavoli Neri al successo. Con la Tribuna già soldout e i Distinti Centrali in via di esaurimento, restano tagliandi a disposizione nei Distinti Laterali e in Gradinata Sud "Ermes Nadalin", dove il club ha attivato una promozione a 5 euro per gli Under 25.

Il messaggio della Sud

E proprio il cuore pulsante del tifo biancoceleste ha chiamato a raccolta la città: "Venerdi ci saranno gli ultimi 90 minuti del nostro campionato e la loro importanza sarà cruciale. Cruciale per la nostra storia, per la nostra stagione, cruciale per il futuro della nostra squadra. Venerdì come quel 4 maggio abbiamo di nuovo davanti la Carrarese e come quel giorno abbiamo il dovere di crederci, di spingerli alla vittoria e fare il nostro. Invitiamo tutti i Chiavaresi e tifosi dell'Entella a riempire i gradoni del Comunale, il nostro fortino deve essere una bolgia e non solo in Gradinata al centro, ma in tutto lo stadio. Insieme abbiamo dimostrato di potercela fare, anche quando non sembrava possibile. Tutti allo stadio venerdì! Lottiamo fino all'ultimo! Forza A.C.Entella".