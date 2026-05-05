TMW Tutto in 90 minuti: l'Entella si gioca la B con la Carrarese. Ma lo sguardo sarà anche a Monza

Tutto in novanta minuti. Ancora una volta l’Entella si gioca qualcosa di grande all’ultima curva, contro la Carrarese. Era il 4 maggio 2019 quando Matteo Mancosu, allo scadere, regalava la promozione in B ai biancocelesti proprio contro la formazione toscana. Questa volta i chiavaresi giocano per il mantenimento della categoria: un obiettivo importante, costruito anche attraverso un ruolino di marcia significativo soprattutto tra le mura amiche.

Cosa serve all'Entella

I Diavoli Neri, per conquistare la salvezza diretta senza passare dai playout, devono innanzitutto battere la Carrarese e salire così a quota 42 punti. Il successo, però, potrebbe non essere sufficiente: i biancocelesti dovranno infatti sperare in almeno un risultato favorevole dagli altri campi. In particolare, servirà che l’Empoli non vinca a Monza, che il Sudtirol non batta la Juve Stabia oppure che il Bari perda a Catanzaro. In quest’ultimo scenario, infatti, qualora l’Entella chiudesse il campionato con 5 punti di vantaggio sulla formazione pugliese, i playout non si disputerebbero. In caso di pareggio con la Carrarese, invece, l’Entella salirebbe a quota 40: una soglia comunque significativa, soprattutto considerando che, nell’eventualità di arrivo a pari punti con Empoli, Bari e Südtirol, la classifica avulsa premierebbe proprio i chiavaresi, avanti nel mini-girone.

Salvezza e playoff si incrociano

Se Catanzaro e Juve Stabia, in attesa dei playoff, non hanno obiettivi raggiungibili in questi ultimi novanta minuti di stagione regolare, diverso è il discorso per il Monza, che ospiterà l’Empoli. I brianzoli, infatti, hanno ancora la speranza di raggiungere la Serie A direttamente in caso di sconfitta del Frosinone contro il Mantova. Ma anche qualora non vi riuscissero, la formazione lombarda dovrà cercare di conquistare almeno un punto. Se Monza e Palermo dovessero chiudere la regular season a pari punti e poi affrontarsi in finale, infatti, in caso di parità nel doppio confronto si procederebbe con tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. Se invece il Monza dovesse terminare la stagione con almeno un punto di vantaggio, avrebbe il beneficio del miglior piazzamento: a parità complessiva nei 180 minuti, sarebbero i brianzoli a conquistare la promozione in Serie A. Incroci, incastri, destini tutti da scrivere. La Serie B si conferma un campionato bellissimo, incerto e avvincente fino all’ultimo secondo.