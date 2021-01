Chievo, Aglietti: "Bene staccare la spina prima del tour de force. Vaisanen? Un rinforzo"

vedi letture

Il tecnico del ChievoVerona Alfredo Aglietti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Virtus Entella facendo il punto della situazione gialloblù: “Stiamo bene, abbiamo staccato la spina come era giusto che fosse in vista di una ripresa che ci vedrà scendere in campo tantissime volte. D’ora in avanti giocheremo ogni tre giorni e sarà un tour de force importante, ma siamo pronti ed è importante iniziare questo periodo con quasi tutti disponibili. Manca solo Canotto, che comunque è prossimo al recupero, e finalmente potrò contare su Vaisanen che da quando sono arrivato si è quasi sempre allenato a parte per l’infortunio. Ci vorrà del tempo per ritrovare la condizione, ma è un rinforzo. - continua Aglietti – Contro l’Entella sarà una partita da prendere con le molle perché hanno anche un organico di un certo livello e il centrocampo conta su alcuni elementi che hanno sfiorato la Serie A col Cittadella. È una squadra che in questo momento sta bene. È chiaro che noi giocando in casa, dovremmo cercare di fare la nostra gara. Modulo? Fra 4-4-2 e 4-2-3-1 cambia poco, solo la posizione della seconda punta. La seconda è una soluzione che avevo in mente da tempo con i tre piccoletti che danno tanta fantasia alla squadra. Vedremo se riproporla già domani”.