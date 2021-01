Chievo, Aglietti: "Ci manca la vittoria, ma siamo in serie positiva. Cremonese tosta da affrontare"

Alfredo Aglietti, tecnico del ChievoVerona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Cremonese: "La vittoria manca da un po' di tempo, anche se abbiamo avuto delle partite difficili. Non è facile, il campionato è di alto livello, tutte le partite sono combattute. Non arriva la vittoria, è vero, ma siamo in serie positiva da diversi turni. Troveremo una Cremonese che ha bisogno di punti, la classifica non rispecchia il valore della squadra di Bisoli.

Che partita sarà?

"Entrambe le squadre hanno bisogno di punti, ma non mi aspetto una partita aperta. La Cremonese è molto brava a chiudersi e ripartire, questo sarà l'aspetto tattico. Non dobbiamo concedere ripartenze, dovremo essere bravi a gestire la palla e cercare di avere molta pazienza. Non solo, dobbiamo essere bravi nelle coperture preventive".

La formazione?

"Ho ancora qualche dubbio, ma la formazione ce l'ho in testa. Qualcosa cambieremo, ma le partite durano 95 minuti. Le partite si decidono spesso nel finale, con tanti cambi abbiamo la possibilità di inserire giocatori freschi".

Una vittoria prima della sosta?

"La sosta è un po' atipica, sarà una settimana di sosta. Saltiamo una domenica dopo un tour de force, per iniziarne un altro. È importante recuperare bene e staccare la spina. È importante anche il recupero, i ragazzi hanno bisogno anche di questo".