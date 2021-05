Chievo, Aglietti: "Era importante vincere, lunedì gara da dentro o fuori"

vedi letture

Le parole di Aglietti dopo Virtus Entella-Chievo 1-3.

Il tecnico del Chievo Alfredo Aglietti ha commentato ai canali ufficiali del club il successo contro la Virtus Entella.

Mister, partiamo dal risultato perché oggi era fondamentale vincere.

“Visti i risultati che ci sono stati, era troppo importante vincere. La missione è compiuta, anche se abbiamo sofferto”.

Cosa hai pensato dopo i primi 30 secondi della partita?

“Ho pensato che una partita già difficile si era messa veramente in salita. Siamo partiti contratti e poco attenti: purtroppo l’importanza della partita ultimamente ci fa commettere degli errori elementari. Per fortuna la squadra non si è disunita, perché come avevo detto alla vigilia nessuno regala niente. Prima ci siamo complicati la partita, ma poi siamo andati a vincerla. Era importante e sarà altrettanto lunedì: dobbiamo vincere per essere sicuri del posto playoff. Oggi siamo contenti, ma ancora non è finita”.

Altri due cambi per problemi fisici, ma chi è subentrato si è fatto trovare pronto.

“Purtroppo, ultimamente la situazione infortuni è abbastanza pesante. Siamo stati la squadra che ha subito meno infortuni durante tutto l’anno, ma poi con le partite e i primi caldi questo aspetto diventa difficile da gestire. Giocano sempre gli stessi e la fatica si fa sentire. Vedremo chi sarà recuperabile per lunedì, quando ci sarà una partita da dentro o fuori. Chi giocherà, dal primo minuto o a gara in corso, dovrà dare il massimo”.