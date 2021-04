Chievo, Aglietti: "Nelle ultime gare conterà la testa. Domani match importante"

vedi letture

Alfredo Aglietti, tecnico del Chievo, è intervenuto alla vigilia del match contro il Pisa: "Abbiamo cambiato un po’, siamo andati più sull’intensità per cercare di fare un finale di stagione di un certo tipo. Per il resto è normale che certe situazioni sono radicate dentro di noi, adesso mancano poche partite. Conterà molto la testa e la voglia di fare risultato per arrivare a un obiettivo importante".

Ci sarà una settimana decisiva.

"Le partite precedenti sono state complicate. Stiamo affrontando squadre di alta classifica, per centrare l’obiettivo dobbiamo tornare a vincere. Domani sarà una gara importante, potremmo rimettere un po’ di distanza con le squadre dietro. Dobbiamo interpretarla bene".

Che gara si aspetta?

"Loro sono una squadra fisica, ma non disdegnano le giocate rapide. All’andata è stata una gara combattuta, il Pisa ha valori importanti. Ma come tutte, la serie B è molto bella. Adesso non dobbiamo guardare gli avversari, ma dobbiamo guardare a quello che facciamo noi. Non possiamo focalizzarci troppo sull’aspetto tattico, vogliamo raggiungere i playoff".